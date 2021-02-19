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Sincan'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Regaip Kandili’ özel programı, Sincan Ertuğrul Gazi Camii’nde gerçekleşti.

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Regaip Kandili' özel programı, Sincan Ertuğrul Gazi Camii'nde gerçekleşti.


İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi olan Regaip Kandili'nde Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu hemşehrileri ile Ertuğrul Gazi Camii'nde bir araya geldi.


Vatandaşların ilgi gösterdiği kandil programında korona virüs tedbirlerine de riayet edildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Sincan Ertuğrul Gazi Camii'ne gelen Ankaralılar dualar etti, Regaip Kandili'nin maneviyatını yaşadı. Regaip Kandili özel programı sonrasında vatandaşlara çay ikram edildi.

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