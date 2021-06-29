Sincan'da sıfır atık çalışmaları her geçen gün yoğunlaşıyor

Sincan Belediyesi, vatandaşın rahatlıkla ulaşabileceği 181 noktada; toplam 350 kumbara ile cam, demir, elektronik, kağıt, plastik, pil, tekstil ve bitkisel atık yağ olmak üzere 8 ayrı atık türünü sahada, 14 ayrı atık türünü de 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi aracıyla da toplayarak çevre kazanımı elde ediyor. 2020 yılında 7 bin 677 ton kâğıt, 5 bin 769 ton plastik, 2 bin 562 ton cam, bin 938 ton metali vb. atıkları geri dönüştüren Sincan Belediyesi, 69 milyon KiloWatt saat elektriği, 94 bin varil petrolü, 10 milyon metreküp suyu ve 130 bin ağacı çevre kazanım hanesine ekledi. Sadece geri dönüşüm ile yetinmeyen Belediye birçok ödüle de layık görüldüğü kompostlama sistemleri ile gübre üretmeye başladı.

Sincan Belediyesi ayrıca, 2021 yılında üretmiş olduğu ürünlerin sahada birebir kullanıldığı ve uygulamalı eğitim sistemine geçildiği Eko Çiftlik Sıfır Atık Eğitim Merkezini faaliyete geçirdi. Eko Çiftlikte sokak hayvanları için mama, solucan gübresi, kurtçuk, biogaz, sirke, açık kompost üretimi ile 2 bin 400 adet balık oluşturulan gölette beslenirken, bal arısı ile tozlanma işlemleri de yapılıyor ve 200 adedi meyve ağacı olmak üzere toplam 3 bin 800 adet bitki türünün de bakımı gerçekleştiriliyor.

İlçede azalan atık sayısı ile daha temiz bir çevre hedefleniyor

Kişi başına düşen atık sayısını hızla azaltan Sincan Belediyesi çevreci yaklaşımı ile çalışmalarına devam ediyor. Evsel, kentsel, tadilat ve zirai atık gibi birçok atık türünün çevreye geri kazandırılmasında büyük rol oynayan Belediye kompostlama sistemini de geliştirerek sokak hayvanları için düzenli olarak mama üretecek tesisin projesini hayata geçirdi. Tek seferde 400 kilogram yaş mama üreten tesis, on ayrı rasyonda sokak hayvanları için besin değeri yüksek ve sağlıklı bir mama tarifi geliştirerek üretime geçti. Mamaların malzemeleri pazarlar, fırınlar, kasap ve marketlerindeki satışı yapılamamış ısıl işlem görmemiş temiz gıda atıklarından oluşurken, tamamen ücretsiz bir şekilde temin ediliyor.