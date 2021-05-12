Sincan'da sinek ve haşerelerle mücadele hız kazandı

Tam kapanmayla birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sincan Belediyesi, önlemlerini iki kat arttırarak halk sağlığına zararlı olan sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı. Havaların ısınmasıyla ilçedeki tüm alanlar yoğun bir şekilde haşerelere ve sineklere karşı ilaçlanıyor. Belediye ekipleri, sahada olağanüstü bir çalışma yürütüyorlar.

Tam kapanma ile birlikte hem ilçe genelinde dezenfekte seferberliği hız kazanırken hem de ekipler tarafından haşere ve sineklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçmek için ilaçlama yapılıyor. Bir yandan belediye ekipleri, holder cihazı ile parklarda, mistblower ile sokaklarda ilaçlama çalışmalarına devam ediyorlar. Kullanılan ilaçlar doğaya ve insana zarar vermiyor. Sincan Belediyesi vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alırken, ilaçlama faaliyetlerinin yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.