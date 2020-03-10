Sincan'da “sokak oyunları” coşkusu

Yenikent Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinlikte küçükler sokak oyunlarıyla doyasıya eğlendi, büyükler de çocukluk yıllarına döndü.

Sincan Belediyesi unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını canlandırmak için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Yenikent Kapalı Spor Salonu'nda eğitimlerine devam eden taekwondo kursiyerleri; sek sek ve halat çekme oyunu oynadı, çuval yarışı yaptı. Sokak Oyunları Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlendi ve bir zamanların vazgeçilmezi sokak oyunlarını tanıma fırsatı buldu. Büyükler ise çocukluk yıllarına döndü.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, evde kapalı kalmayan çocukların daha mutlu olup sosyalleştiğine dikkati çekerek, benzer etkinliklerin sık sık yapılacağını belirtti.