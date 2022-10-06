Sincan'da tartıştığı bakkalı bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde tartıştığı bakkalı bıçaklayarak öldüren zanlı, olay yerinde polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Plevne Mahallesi'nde bakkal dükkanı işlettiği öğrenilen yabancı uyruklu Mohamad Ghanım Hüseyin, alışveriş için dükkana gelen U.H.T ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu U.H.T yanında getirdiği bıçak ile Hüseyin'i 13 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Hüseyin, kaldırıldığı Sincan Doktor Nafiz Körez Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Hüseyin'in cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.