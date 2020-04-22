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Sincan'da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Batı Adliye kavşağında 06 DP 0696 plakalı kamyon ile Bekir T. yönetimindeki 81 FJ 752 plakalı tır çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Ergül E. yaralandı. Şoför mahalline sıkışan sürücü Sincan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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