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Sincan'da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Polatlı 2. Cadde üzerinde F.S. yönetimindeki 06 SS 302 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazaya R.S. yönetimindeki 06 HB 7617 plakalı motosiklet de karıştı. Kaza sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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