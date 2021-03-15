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Sincan'da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, sürücü Burak Y. ( 26 ) idaresindeki 06 ET 9442 plakalı Toyota marka otomobili ile Peçenek Köyü İstikametinden gelip Sincan merkez istikametine seyri sırasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücü Burak Y. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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