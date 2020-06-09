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Sincan'da trafik kazası:1 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Ankara'nın Sincan ilçesi Ahimesut Bulvarı üzerinde meydana geldi. E.K idaresindeki 06 BHA 243 plakalı otomobil ile C.D. yönetimindeki 06 GTA 32 plakalı otomobil henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada sürücü E.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ilgili inceleme başlattı.

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