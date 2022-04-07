Sincan'da Ulubatlı Hasan ve Fatih mahalleleri yenileme çalışmaları masaya yatırıldı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın gayretleriyle, kentsel yenileme projesi başlatılarak bölge modern bir görünüme kavuşacak.

Ulubatlı Hasan Mahallesi yenileme çalışmaları Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın girişimleriyle başlıyor. Sincan'da ziyaretlerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşen Başkan Ercan projenin son aşamasına ilişkin bilgi verdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan projenin son aşamasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a iletti. Başkan Ercan, “Müjde olarak da ifade etmek istiyorum. İmar hakkını ciddi oranda arttırıcı sözümüzü bakanımızdan aldık” açıklamasında bulundu.

Başkan Ercan projenin son aşamasına ilişkin, “Ulubatlı Hasan Mahallemiz ile ilgili kentsel dönüşüm var gündemimizde. Bakanlığımızla sıkı bir mesai yapıyoruz. Vatandaşımızın da memnun olacağı, içine sinen bir çözüm için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Getirdiğimiz aşamayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ilettik. Meseleyi enine boyuna masaya yatırdık. Vatandaşlarımızın taleplerini ilettim. Proje daha ileriye nasıl taşınabilir bu noktalarda bilgilendirme yaptık, karşılıklı istişarelerde bulunduk. Müjde olarak da ifade etmek istiyorum, imar hakkını ciddi oranda arttırıcı sözümüzü Bakanımızdan aldık. Mahalleli kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.