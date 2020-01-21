Sincan'da “Umudun Kanatları”na dart eğitimi

Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu, dart sporu ile tanıştı. Öğretmenleri eşliğinde dart sporunun inceliklerini öğrenen gençler heyecan yaşadı.

Tiyatro sahnesinde gösterdikleri performansla büyük alkış alan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Grubu, dart ile stres atıyor.

Down sendromlu, otizmli, zihinsel ve bedensel engelli özel öğrencilerden oluşan Sincan Belediyesi Umudun Kanatları Özel Eğitim Grubu; “Mutlu Çarşamba Projesi” bünyesinde çeşitli sportif etkinliklerine katılıyor.

Sincan Belediyesi ile Sincan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Umudun Kanatları, dart sporunu öğrenme fırsatı buldu. Sincan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte keyifli vakit geçiren grubun mutluluğu gözlerinden okundu.

Sincan Belediyesi engelli vatandaşların sosyalleşmesi ve topluma kazandırılması için çeşitli projelere imza atıyor. Engelli bireyler sportif etkinliklerin yanında satranç dersleri alıyor, çeşitli sergiler açıyor, sema gösterileri düzenliyor.