Sincan'da “Yaratılanı sev Yaradan'dan ötürü” programı

Sincan Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, ''Yaratılanı Sev Yaradan'dan Ötürü'' adlı program düzenledi. Programa konuşmacı olarak katılan İlahiyatçı-yazar Ömer Döngeloğlu sohbetiyle, Şair Dursun Ali Erzincanlı da şiirleriyle Sincanlılara duygu dolu anlar yaşattı.

Sincan Rüstem Altınbaş Konferans salonunda düzenlenen ''Yaratılanı Sev Yaradan'dan Ötürü'' adlı program yoğun ilgi gördü. Sincan Belediyesi Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İlahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu ile Şair Dursun Ali Erzincanlı'yı ağırladı. Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı.

Sohbetiyle gönüllere dokunan İlahiyatçı- yazar Ömer Döngeloğlu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'ın hayatını örnekler vererek anlattı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'ın ismini salavat getirerek anmanın önemine değindi. Döngeloğlu, “Sadece sevap kazanmak için değil, salavat getirmek aynı zamanda teşekkür etmektir. Dünyada bize iyilik eden kişiye nasıl teşekkür ediyorsak Peygamber Efendimiz'i de her an teşekkürle, salavatla anmalıyız.” diye konuştu.

Dursun Ali Erzincanlı da Sincan halkına şiir dinletisi sundu. Erzincanlı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) hayatını kaleme aldığı “Adın Geçer” adlı şiirini okurken dinleyenler gözyaşlarını tutamadı.