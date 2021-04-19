Sincan'da yemek yardımı

Sincan Belediyesi Ramazan ayında da vatandaşlarını unutmadı. Belediye tarafından engelli, hasta, yaşlı ve yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlar için sıcak yemek veriliyor. Haftalık 980 aileye 474 tabildot yemek verilerek, vatandaşların özellikle Ramazan ayında herhangi bir mağduriyet yaşamaması hedefleniyor. Steril ortamlarda pişirilen yemekler tek kullanımlık kaplarda vatandaşın evine kadar ulaştırılıyor. Aşevinde pişen yemekler hijyenik ortamlarda paketleniyor.

‘Covid-19 tedavisi gören vatandaşlara sıcak yemek yardımı'

Sincan Belediyesi Aşevi, Covid-19 hastalarına da sıcak yemek dağıtımında bulunuyor. Karantina altında olan ailelerin başvurusu üzerine 10 gün boyunca, pişirilen sıcak yemekler evlerine servis ediliyor.