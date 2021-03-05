Sincan'da yeni sitenin yol çalışmaları hızlandırıldı

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Törekent Mahallesi'nde inşa edilecek site için yol çalışmalarını hızlandırdı.

Sincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bölgede inşa edilecek 2 adet 120 dairelik 16 katlı sitenin yapımı için imar çalışmaları hızlandırıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2 gün içinde yolun teslim edileceği ve vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanmasına özen gösterildiği belirtildi. Yol yapım işinde 3 iş makinası, 5 kamyon ve 11 kişi çalışıyor.