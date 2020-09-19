Sincan'da yüz yüze eğitim öncesi okullar detaylı şekilde dezenfekte ediliyor

21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ilçede okullar dezenfekte ediliyor.

Sincan Belediyesi, 14 Şubat'ta başlattığı hijyen seferberliğini daha da yoğunlaştırdı. 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfekte çalışması başlatıldı. Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne destek olmak amacıyla okulları dezenfekte ediyor. Sınıflar, kapı kolları, koridorlar, lavabolar, toplantı ve konferans solonu gibi öğrenci ve öğretmenlerin yoğunlukla bulunduğu her alan dezenfekte ediliyor. İlçede 33 ilkokulda dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Ortaokul ve liselerde çalışmalar devam ediyor. Dezenfekte edilen okullara ayrıca dezenfektan stantları hediye edildi. Belediye ekipleri daha önce de okulları dezenfekte ederek öğrencilerin daha hijyenik ortamlarda sınava girmelerini sağlamıştı.

"Anne ve babaların içi rahat olsun"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 14 Şubat'tan bu yana ilçe genelinde yürütülen hijyen seferberliğinin kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi. Başkan Ercan, “Çocuklarımızın sağlığına önem veriyoruz. Onların hijyenik ortamlarda eğitim görebilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Anne ve babaların içi rahat olsun. Okullarımızda yürüttüğümüz dezenfekte seferberliğimiz devam edecek. Bu süreçte maske, hijyen ve sosyal mesafe konusuna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.