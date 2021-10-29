Sincan'daki Belören Millet Bahçesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Sincan Belediyesi, TOKİ işbirliği ile spor sahalarından millet kıraathanelerine, kafelerden dinlenme alanlarına kadar çok sayıda tesisin içerisinde bulunacağı Belören Millet Bahçesi'nin çalışmalarını hızlandırdı.

Sincan Belediyesi, yeşilin her tonunu bünyesinde barındıracak olan Belören Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sincan Belediyesi TOKİ işbirliği ile ilçeye yeşil alanları ve tesisleriyle muhteşem bir eser kazandırılacak. 208 bin metrekarelik alana sahip olacak Millet Bahçesinde gençlerin ve çocukların daha kaliteli zaman geçirebilmesi için millet kıraathanesi, voleybol, basketbol, tenis ve golf sahaları, macera parkurları, skate park; çocuklar için oyun ve tornet alanı yer alacak. Ayrıca 4 bin 500 metrekarelik doğal gölet, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatacak. Koşu ve bisiklet yollarında isteyenler spor yapabilecek. Yeşillikte nefes bulmak isteyenler koruluk alanda vakit geçirebilecek. Açılacak büfelerde vatandaşlar tüm ihtiyaçlarını karşılayıp şehrin karmaşasından uzakta dinlenme fırsatı yakalayacak.