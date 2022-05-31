Sincan'daki hanım konakları sosyal etkinliklerle dolu

Pilates eğitimi, aile içi iletişim seminerleri, mandala, iğne oyası, punch atölyesi ile kadınlar, kaliteli zaman geçirmenin yanı sıra kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Açıldığı günden itibaren kadınların yoğun ilgiyle takip ettiği faaliyetler, Selçuklu Hanımlar Konağı, Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı, Evliya Çelebi Hanımlar Konağı, Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı ve Temelli Hanımlar Konağı olmak üzere 5 konakta devam ediyor.

Konaklarda güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirme olanağı sağlanırken, aynı zamanda her hafta çaylarını içip sohbet edebilecekleri, kitap okuyabilecekleri ve kaliteli zaman geçirebilecekleri farklı faaliyetler sunuluyor.

Haftalık programlar Sincan Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor. Bu hafta pilates eğitimi, aile içi iletişim seminerleri, sağlık toplantıları, tefsir, Kur'an-ı Kerim, fıkıh ve hadis sohbetleri, mandala, iğne oyası ve punch atölyesi Sincanlı kadınları bekliyor.