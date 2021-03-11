Sincan'daki kapalı pazar alanları dezenfekte edildi

Sincan Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının yayılımını azaltmak için ilçe genelinde kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Sincanlıların yoğun olarak bulunduğu mekanlarda uygulanan dezenfeksiyon işlemleri, bugün de pazar yeri giriş ve çıkışlarında özenle devam ettirildi. Alınan önlemlerle birlikte Sincan'daki pazarlarda alışveriş daha güvenli hale geldi. Tedbirleri elden bırakmayan Sincan Belediyesi, denetimlerinde sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kurallarına özen gösterdi.