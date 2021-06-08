Sincan'daki Matematik Müzesi hizmete açıldı

Sincan Belediyesi, Ankara'da bir ilk olan Matematik Müzesi'ni hizmete açtı. Matematik müzesi Sincan'da “Matematiğe Dokunuyoruz” sloganıyla matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getirerek çocukların deneyerek, eğlenerek daha kolay öğrenmelerini sağlayacak. Müze, bünyesinde barındırdığı sayı tabloları, formül mantık şemaları, altın oran kuralı örnekleri, açı ve perspektifi kavrama temalı objeleri ve Türk-İslam dünyasının astronomi, matematik alanlarında önde gelen alimleri ile eserlerinin senteziyle hazırlanmış yapılar sayesinde de ziyaretçilerine matematiği tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlıyor. Pandemi koşulları nedeniyle ziyaretlerin randevu sistemi ile gerçekleştiği Matematik müzesini ziyaret etmek isteyen vatandaşların, “www.sincan.bel.tr” üzerinden randevu almaları gerekiyor.

"Müzemizde matematiği 3 boyutlu hale getiriyoruz”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da müzenin 7'den 70'e herkese hitap ettiğini vurgulayarak, "Müzemizde matematiği 3 boyutlu hale getiriyoruz. Somut bir şekilde o denklemlerde, o teoremlerde ve formüllerde ne denmek istendiğini gayet açıklıkla anlayabiliyorsunuz. Matematikten nefret eden, matematikten hiç anlamadığını düşünen kişi bile buraya birkaç defa geldiği zaman matematikçi olup çıkar. Gençlerimize çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir çalışma ve hizmet. Matematiğe ilgi duyan herkesi bekliyoruz" açıklamasında bulundu.