Sincan'ın cadde ve sokakları bayramda pırıl pırıl olacak

Sadece ilçe merkezinde değil uzak mahallelerde de bayram öncesi cadde ve sokaklar tertemiz yapıldı.

Sincan'da korona virüs tedbirleri kapsamında 14 Şubat'tan bu yana dezenfekte edilmedik yer bırakmayan Sincan Belediyesi, rutin temizlik faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde dahi temiz bir Sincan için durmaksızın çalışıyor. Sadece ilçe merkezinde değil, uzak mahallelerde çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor.

Mustafa Kemal, Gökçek, Fevzi Çakmak, G.O.P, Tandoğan, Ertuğrulgazi, Çiçektepe, Polatlar, Esenler, Beyobası, Alcı, Hisarlıkaya, Tatlar, Alagöz, Anayurt, Yenikayı, Girmeç, Erkeksu, Ücret, İlyakut, Malıköy, Osmaniye mahalleleri ile Temelli bölgesi, Davultaş ve Kesiktaş yolu üzerinde detaylı temizlik çalışması yapıldı. Temizlenen alanlar, virüs salgınına karşı da dezenfekte edildi.

Yol ve kaldırım süpürme araçlarıyla tüm mahalleleri düzenli olarak süpüren ekipler, çarşı merkezi ve ana caddeleri her gün temizliyor. Belli aralıklarla cadde ve sokaklar deterjanlı sularla yıkanıyor, çöp konteynerları dezenfekte ediliyor, pazar yerlerinde hijyen çalışması yapılıyor. Çalışmaların her koşulda süreceğini ifade eden ekipler, temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.