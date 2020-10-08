Sincan'ın dört bir köşesinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor

İlçe genelinde tüm ticari işletmelerde sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimi devam ederken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri hijyen çalışmaları yürütüyor.

14 Şubat'ta salgın Türkiye'ye gelmeden çalışmalara başlayan Sincan Belediyesi ekipleri aylardır ilçede titiz bir çalışma yürütüyor.

Okullarda Hijyen Seferberliği

Yüz yüze eğitim başlamadan 4 Eylül'de çalışmalara başlayan ekipler; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne destek olmak amacıyla 22 anaokulu, 33 ilkokul, 36 ortaokul, 12 lise ve 5 özel eğitim okulunu dezenfekte etti. Söz konusu okullara dezenfekte ünitesi hediye edildi.

Çalışmalar bununla sınırlı kalmadı. 23 Eylül'de Kur'an kurslarının dezenfekte işlemine başlandı ve 48 kurs dezenfekte edilerek birer adet dezenfekte ünitesi teslim edildi. ATM, park, cami, pazar yeri, aile sağlığı merkezleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar da rutin olarak dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Cadde ve sokaklarda da hijyen seferberliği devam ediyor. 5 tanker 10 personel ile cadde ve sokaklar gece-gündüz ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ilçede hijyen seferberliğinin devam edeceğini belirtti. Başkan Ercan, “Tüm ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle aylardır çalışmalara devam ediyor. Sincan genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı her alanı dezenfekte ediyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyarak bu süreci atlatacağız. Önlemlerimizi almaya, dikkatli olmaya devam edelim" diye konuştu.