Sincanlı kadınlar Kadınlar Günü'nü kutladı

Sincan Belediyesi'nin Kadın Kadına Aile Sohbetleri programı bu ay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşti. Sincanlı kadınlar sohbetlerde bu kez sanatçı Elif Buse Doğan'ın şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi.

Her ay birbirinden değerli konukları ağırlayan Sincan Belediyesi Kadın Kadına Aile Sohbetleri'nde “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” kutlandı. Sincanlı kadınların yoğun ilgi gösterdiği programa sanatçı Elif Buse Doğan şarkılarıyla eşlik etti. Program öncesi Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan konukları tek tek selamlayıp çiçek takdim ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Ercan, “Bizim için her gün sizin gününüz” sözleriyle kadınların gününü kutladı. Başkan Ercan, “Kadınlar mutlu olursa şehir mutlu olur, dünya mutlu olur. Kadına ne kadar yol açarsan ilgisiyle, alakasıyla o dünyayı güzelliğe kavuşturur. Kadın isterse her şey yapar. Sincan'ın motivasyon kaynağı sizlersiniz. Sincan'ın güzelliği sizsiniz. Sincan'ın yarını sizsiniz. İyi ki varsınız. Kadınlar Gününüz kutlu olsun” dedi.

Ercan'ın eşi Emine Ercan ise, “Amacımız sizleri bilgilendirmek ve hoşça vakit geçirmenizi sağlamak. İster evde, ister çalışma hayatında sorumluluklar yüklenmiş olsun her kadın takdiri hak ediyor. Kadın Kadına Aile Sohbetleri programımız sağlığımız yerinde olduğu sürece devam edecek. Her daim mutlulukların ardındaki siz kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Program, Türk sanat müziği dinletisi, ardından da sanatçı Elif Buse Doğan'ın konseri ile devam etti.