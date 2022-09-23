Sincanlı muhtarların problemleri masaya yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan Harikalar Diyarı Yaşlılar Lokali'nde Sincanlı muhtarlarla bir araya geldi. Yavaş, bölgede hayata geçecek projeler hakkında muhtarlara bilgi verirken, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek, ilgili daire başkanlarına yönlendirdi. Yavaş, “2019 yılında seçildikten sonra ilçeleri dolaşmaya başladık ve oralardaki değerli muhtarlarımızın taleplerini aldık. Öncelikle şu sözü vermiştik; açıktan akan kanalizasyon kalmasın. Mümkün olduğu kadar muslukların hepsinden, su yoksa bulamıyoruz bazen ama yakında su varsa bütün hanelerin evinden su akacak şekilde önceliğimiz bunlar dedik. Çalışmalarımızı yaparken de o öncelikten gittik. Hiçbir zaman nerede ne oy çıkmış onların hiçbirine bakmadık. Önceliğimizi belediyelerin yapması gereken acil işleri yapmak üzerine kurduk. Sosyal yardım alan sayısı 208 bine çıktı. Her ay düzenli olarak onlara desteklerimiz devam ediyor” diye konuştu.

“Hayali para harcamayacağız, hayali projemiz yok”

Sincan'dan Ankara'ya ulaşımın daha da çabuklaşması için çalışmaların devam ettiğini belirten Yavaş, “Saraycık Yolu bitecek. Alcı bölgesindeki evler terk edilmiş gibi, inşallah orayı da tekrar ayağa kaldırıyoruz. Yüzme havuzunun da projesi bitti, ihaleye gidilecek. Büyük bir kreş yapılıyor. Hayali para harcamayacağız. Hayali projemiz yok. En büyük projemiz seçimlerden önce söyledik Ankara halkını zengin etmek. Yurtdışından bitki getirmek yok, ağaç getirmek yok. Kendi bütçemiz, imkanlarımız oranıyla bir hemşeriniz olarak bu dönemde daha önce yapılmamış ne varsa hepsini yapıp bitirip görevimizi o şekilde tamamlamak istiyoruz. İyi niyetli çalışıyoruz. Hep beraber Ankara'yı yönetmek istiyoruz” şeklinde konuştu.