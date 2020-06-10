Sincanlı vatandaşlar Sera Park'a yeniden kavuştu

Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak parkta yürüyüş yaptı, temiz havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan Sera Park yeniden Sincanlı vatandaşların hizmetine açıldı.

Sera Park sabah 09.00'da açılıyor, akşam 21.00'da kapanıyor. Sincan Belediyesi halk sağlığını korumak adına ilçe genelinde olduğu gibi Sera Park'ta da gerekli tüm önlemleri aldı. Vatandaşlar Sera Park'ta maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorunda. Ayrıca Sera Park'ta mangal yakmak yasaklandı. Vatandaşların elle temasının olabileceği her yer dezenfekte edildi ve belli periyotlarda hijyen çalışmasına devam edilecek.

Belören Dağı'nın eteklerinde muhteşem bir görsel şölen sunan Sera Park'a gelen vatandaşlar, yemyeşil doğa ile iç içe olmanın tadını çıkarıyor. Sıcak yaz havasını fırsat bilen vatandaşlar parka geldi, yürüyüş yaptı, doyumsuz manzara ile huzur buldu. Rengârenk çiçeklerle adeta bir çiçek bahçesini andıran Sera Park, Sincanlılar tarafından büyük beğeni topluyor.