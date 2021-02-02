Sınır güvenliği aramalarında 15 adet havalı tüfek ele geçirildi

Bakanlık yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

“Hudut Kartallarımız sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda; Van ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 15 adet havalı tüfek, 15.660 gr esrar, 430 paket sigara ve 7 adet cep telefonu ele geçirildi.”