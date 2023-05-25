Sınır hatları son teknoloji cihaz ve üst düzey tedbirlerle korunuyor

Türkiye, bin 104 kilometre güvenlik duvarı, 988 kilometre aydınlatma sistemi, 303 kilometre kamera/algılayıcı, 341 elektro-optik kule, 284 termal kamera, insansız hava aracı (İHA), tel örgü, hendek ve devriye yolundan oluşan en üst düzey tedbirlerle düzensiz göçle mücadele ediyor.

Elektro-optik kuleler yedi gün yirmi dört saat devrede

Alınan tedbirler çerçevesinde Van'da 103 elektro-optik kule kurulurken ayrıca 95,8 kilometre duvar-devriye yolu yapıldı. Iğdır'da ise 54 kilometre duvar-devriye yolu, 54 kilometre aydınlatma, kamera ve termal algılayıcı sistem tamamlandı. 41 elektro-optik kule ile gözetleme yapılıyor. Ağrı'da ise 81 kilometre duvar-devriye yolu yapıldı. 25 kilometre aydınlatma, kamera ve termal algılayıcı sistem devreye alındı. 59 elektro-optik kule ile sınırlardan kuş uçurtulmuyor. Hakkari'de ise 19 kilometre duvar-devriye yolu tamamlandı. 27 elektro-optik kule ile sınır hattı 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Afrin Çayı'na panel çit

Suriye sınırında 837 kilometre devriye yolu tamamlanırken Afrin Çayı, Asi ve Dicle Nehirlerinin olduğu yerlere ise 74 kilometre yüksek güvenlikli panel çit yapıldı. 683 kilometre yol aydınlatılırken Şanlıurfa'da 40, Mardin'de 25 kilometre için aydınlatma çalışmaları sürüyor. 70 kilometrelik bölgede kamera/algılayıcı çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 284 termal kamera tedarik edildi.

Sınırlar aydınlatıldı

384 kilometrelik Irak sınırında 33 kilometrelik, sedde, devriye yolu ve panel çit çalışmaları sürüyor. Üç etap halinde planlanan çalışmalar çerçevesinde iki etap ihale edildi. Kazı-dolgu, yol, duvar ve panel çit çalışmaları devam ediyor. 560 kilometrelik İran sınırında ise 250 kilometre güvenlik duvarı/devriye yolu tamamlanırken 109 kilometrede aydınlatma sistemi devreye girdi. 79 kilometrelik kamera/algılayıcı çalışmaları tamamlandı. Bölgede bulunan 198 elektro-optik kule ise faaliyetlerine devam ediyor.

Kameralarla izleniyor

328 kilometrelik Ermenistan sınırında ise 140 kilometrelik alanda aydınlatma devreye alındı. 140 kilometrelik bölgede kamera sistemi kurulurken 52 elektro-optik kule ile gözleme faaliyeti sürüyor. 276 kilometrelik Gürcistan sınırında 14 kilometrelik bölüm aydınlatıldı. 14 kilometreye ise kamera/algılayıcı yerleştirildi. 203 kilometrelik Yunanistan sınırında 43, Bulgaristan sınırında 48 elektro optik kule ile düzensiz göçle mücadele ediliyor.