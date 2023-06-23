İhlas Haber Ajansı

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Sınır hattında 37 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye’ye geçmeye çalışan 53 kişiyi yakalandığını, yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ mensubu olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 53 kişiyi yakalandığını, yakalanan şahıslardan 37'sinin FETÖ mensubu olduğunu duyurdu.


MSB, sosyal medya hesabı üzerinden 37 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu. MSB tarafından gerçekleştirilen paylaşımda, “Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakârca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

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