Sıradışı Emniyet Müdürünün sergisi Roma'da büyük ilgi gördü

Sıra dışı Emniyet Müdürü ve Ressam Ahmet Sula'nın İtalya'nın başkenti Roma'da açtığı 41. Kişisel sergisi büyük ilgi gördü.

Yunus Emre Roma Türk Kültür Merkezi'nde 4 gün süren sergide, Sula'nın 40 felsefik eseri sergilendi. Sula, sergiyi gezen sanatseverlere gerçekleştirdiği canlı performansla isimlerinin yazılı olduğu kaligrafik eserler hediye etti.

Sula, İHA muhabirine yaptığı özel açıklamada, dünyaca ünlü sanatçıların yer aldığı İtalya'da bulunmanın heyecanını yaşadığını ve kendisinin de sanatına güvenerek buraya geldiği söyledi.

Yunus Emre'nin yaptığı gibi insanın kalbine dokunmak amacıyla sergilerini "Kelimenin Kalbi" olarak adlandırdığını belirten Sula, resimlerinin felsefesi, anlamı ve bir hikayesinin olduğunu ifade etti.

Sula, güzel yazı, şiir, söz ve resimi bir araya getirdiği eserlerinin dünyada bir başka örneği olmadığını vurgulayarak, bu nedenle yurt dışı sergilerinin yankısı ve geri dönüşlerinin kendisini ayrıca memnun ettiğini anlattı.

“ Avrupa'da medeniyet değerlerimizi anlatmak bizleri mutlu ediyor”

Yunus Emre ve Mevlana gibi Anadolu erenlerinin felsefesini takip ederek insanların kalbine dokunmaya çalıştığını anlatan Sula, şöyle konuştu:

“İnsana hizmet etmek yaradılanı yaratandan ötürü sevmek gibi bir felsefemiz var. Ziyaretçiler arasında eserlerimi inceleyip duygulanan, ağlayanlar oldu. Konuklarımıza medeniyetimizi anlattık. Bunları buralarda paylaşabilmek ayrıca değerli. Avrupa'da medeniyet değerlerimizi anlatmak bizleri mutlu ediyor.”

Sula, Vatikan müzesinde gördüğü büyük ustaların eserlerinin uzun yıllar en iyi şekilde korunmuş olmasını kendisini etkilediğini sözlerine ekledi.