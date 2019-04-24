Sırbistan'dan gelen gençler YTB'yi ziyaret etti

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle yürütülen “Balkan Gençlik Okulu” programı kapsamında Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen gençler, YTB'yi ziyaret etti. YTB Başkanı Abdullah Eren, Balkan coğrafyasının Türkiye için büyük önem arz ettiğine dikkat çekerek, programın Türkiye ve Balkan ülkelerinde yaşayan gençlerin ortak projeler yürütmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle yürütülen “Balkan Gençlik Okulu” programı kapsamında Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen gençler YTB'yi ziyaret ederek, Başkan Abdullah Eren ile bir araya geldi. Balkan Gençlik Okulu programının bütün Balkan ülkelerinde uygulandığının altını çizen Eren, gençlere yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Balkan coğrafyasının Türkiye için önem arz ettiğini dile getiren YTB Başkanı Eren, özellikle Balkan ülkelerinde yaşayan Müslüman toplumunun tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Avrupa'nın huzuru için Balkanlar'ın istikrarının önemli olduğunu söyleyen Eren, “YTB olarak gençlere büyük önem veriyoruz. Aynı zamanda önem verdiğimiz coğrafyalardan bir tanesi de Balkan coğrafyası. Balkanlar aslında Avrupa'nın gözbebeği. Bir Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanlar olarak sizlerin tecrübeleri çok önemli. Dünyanın ve özellikle Avrupa'nın huzuru için Balkanlar'ın istikrarı çok önemli. Biz Türkiye olarak bu istikrara katkı sağlamak için bu programı yapmaya karar verdik. Sadece Sırbistan Sancak bölgesinde değil, Balkanlar'ın her ülkesinde ‘Balkan Gençlik Okulu' projesini hayata geçirdik” diye konuştu.

“Gençlerin zihin dünyalarının birbirine yaklaşmasını istiyoruz”

Balkan Gençlik Okulu programının Türkiye ve Balkan ülkelerinde yaşayan gençlerin ortak projeler yürütmesine zemin hazırlayacağına vurgu yapan Eren, “Gençlerin zihin dünyalarının birbirine yaklaşması çok çok önemli. Biz sekiz farklı Balkan ülkesinde bu programı yaparak, Türkiye ve Balkanlar'da yaşayan gençler arasında zihni eşleşme sağlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, yapmış olduğu son Sırbistan ziyaretinde Sancak bölgesinin önemini göstermiştir. Türkiye'nin verdiği önemi sizler bizlerden iyi biliyorsunuz” dedi.

Eren, konuşmasının ardından akademi programını başarıyla tamamlayan gençlere sertifikalarını takdim etti. Balkan Gençlik Okulu programı ile ortak tarihi ve kültürel mirasa ilişkin aylık seminerler, kitap ve belgesel okuma atölyeleri, Osmanlıca kursu, tercüme ve yayın, panel ve kültürel gezi gibi faaliyetler düzenleniyor. Öğrencilerin tarih, sanat, psikoloji, siyasal bilimler, kültür, edebiyat, ekonomi ve hukuk alanında yeni bilgiler edineceği ikişer aylık eğitim programı, Türkiye gezisiyle son buluyor. Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen gençler, YTB'yi ziyaretleri öncesinde de Çanakkale ve İstanbul'u gezdi.