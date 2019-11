‘Şirin Adımlar' müzikali 24 Kasım'da Ankara'da

‘Şirin Adımlar' müzikali, 7'den 77'ye herkese hitap eden konusuyla, sahnede birçok sanat dalını içeren zengin yapısıyla fark yaratmaya hazırlanıyor. Şirin adında küçük bir kız çocuğunun teknoloji bağımlılığını konu alan oyunda yalnızlaşan Şirin'in düşlerinde çıktığı yolculuğu anlatıyor.

Çocuğuyla yaşadığı iletişim kopukluğu sonucunda müzikal bir eser yazan Murat Yener Yıldırım, teknoloji bağımlılığının zararlarını sanatseverlere ve çocuklara ‘Şirin Adımlar' müzikaliyle göstermeye hazırlanıyor. Tiyatro tarihinde sosyal medya ve teknoloji üzerine yapılmış az sayıda oyundan biri olan ‘Şirin Adımlar' müzikali 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Panora Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

‘Şirin Adımlar' adlı müzikal eserin yazarı Murat Yener Yıldırım, oyunun yazılma aşamasını anlattı. Yıldırım, çocuğuyla yaşadığı iletişim kopukluğu sonucunda oyunu yazmaya karar verdiğini söyleyerek, “Bu eser, 2019 yılının Haziran ayında çocuğumla başlayan bir iletişimsizlik ortaya çıktı. Cep telefonuna bakıyor, televizyona bakıyor fakat ailesel anlamda kontak kurmakta zorlanıyorduk. Buradan hareketle onun sanata olan duyarlılığını bildiğim için, ‘Çocukların bu noktadan ortaya çıkacak bir sanat eseriyle buluşması yararlı mı, değil mi?' diye düşündüğüm sırada projedeki ortaklarımla görüştüm ve eseri yazma hazırlığında olduğumu söyledim” ifadelerini kullandı.

Teknoloji bağımlısı olan ve yalnızlaşan Şirin'in düşlerinde çıktığı yolculukta, sanatın büyülü dünyasını tanımasıyla birlikte değişen yaşamının konu aldığını anlatan Yıldırım, “Teknolojinin bağımlısı olan ve yalnızlaşan Şirin adlı karakterimizin düşlerinde çıktığı sanatsal yolculukta değişen yaşamı konu ediliyor. Bu sanatsal yolculuk; müzik, dans, dansın çeşitleri ve arkasındaki olay örgüsüyle birlikte yaşadığı macera konu edilmektedir. Bunu yaparken de kültürümüzün tanıtılması, içinde bulunduğumuz serüvene ait yabancılaşmanın ortadan kaldırılması, bir yanıyla da eser aileyi ilgilendirdiği için domestik kalıplar içerisinde değerlendirdik. Bu çocuğun, ailesiyle birlikte gelip bir mekanda tiyatroyu izlemesi ve ondan edindiği bilgilerle hayatına küçük de olsa yön verebilmesini kapsamaktadır. Bu şekilde ortaya çıktı. Bundan sonra da yolu açık ve devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kısa bir süre önce anne olduğunu dile getiren oyuncu ve dansçı Yıldız Şanlı, “Uzun yıllardır sanatla ilgileniyorum. Bu proje benim için çok çok özel bir yere sahip. ‘Şirin Adımlar' müzikali gerçekten multidisipliner bir müzikal. Sanatın her dalını bulmanız mümkün. Büyük, küçük demeden herkes gelip görmeli diye düşünüyorum. Ben oyunda ‘Bilge' karakterini canlandırıyorum. Bu hikaye içinde bütün düğümleri çözen bir karakter” dedi.

Dansçı ve öğrencilik hayatı devam eden Beliz Akyüz, içinde bulunduğu kadrodan dolayı mutluluğunu aktardı. Akyüz, “Bu benim ilk müzikal deneyimim oldu. Bu ekibin içinde olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Bu projeyle her yaşta insana dokunabildiğimizi düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz çağa en yakın olanlardan biriyim. Teknolojiye düşkünlüğüm var. Oyunun bana da katkı sağladığını hissettim. Kendimi sorgulamamı sağladı. Oyunun içinde yer aldıkça kendime de pay çıkarttım ve seyirciye de yansıtabileceğimi düşünüyorum. Ben oyunda ‘Kedi' karakterini canlandırıyorum. Benim karakterimle birlikte oyunun temasından biraz uzaklaşarak hayvan sevgisini de aşılamaya çalıştık. Ben rolümden çok mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

16 yıldır profesyonel olarak dans ettiğini söyleyen Ekin Su Özcan, kendisinin de dans eğitmeni olduğunu ve öğrencileri arasında da teknoloji bağımlıları olduğunu söyledi. Özcan, “Ben yıllardır dans eğitmenliği yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Çünkü öğrencilerimde de sıkça gördüğüm üzere teknoloji bağımlılığıyla savaşıyoruz. Benim de bu konuya dair büyük şikayetlerim vardı. Bütün sanatseverlere, ailelere bu bilinci kazandıracağımız ve yol gösterebileceğimiz için heyecanlıyım. 2 aylık bir süreç geçti 40 kişilik bir kadroyla çalıştık. Ben oyunda ‘Siyah Kuğu' karakterini canlandırıyorum. Şirin'in yolunu kesme çabası içindeyim. Ben kötü karakterlerden bir tanesiyim” ifadelerini kullandı.

Sinemedya Yapımın sahibi ve yapımcı olan Alper Kaya, 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek ‘Şirin Adımlar' müzikaline her yaştan bireyi beklediğini belirterek, “Fikir aşaması 6 ay süren, eyleme 2 buçuk ay önce geçen bir proje içindeyiz. Sahnede 40, sahne arkasında 15 kişinin emeği var. Bizim müzikalin bir farkı var; 7'den 77'ye herkese hitap ediyor. İçinde; müzik, dans, halk dansları, modern dans, ışık oyunları, tiyatro ve arayacağınız her şey ortaya çıkmış durumda. Durgun sahne sanatlarındansa her anı heyecan yaşatan bir gösteri halini aldı. Ankara'da sanat yapmak zor ama güzel. Ankara'daki sanatseverler sanatın ne olduğunu iyi biliyor. Oyuna herkesi bekleriz” dedi.

Oyunda ‘Sihirbaz' karakterine can veren Ozan, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans öğrencisi olduğunu söyleyerek, “Benim için çok eğitici ve öğretici bir proje içindeyim. Teknoloji çağındayız. Ne kadar kullanırsak o kadar zarar ediyoruz. Daha yararlı kullanabilmek için bu projedeyim. Ben kötü bir karakteri canlandırıyorum. Daha enerjik bir karakter. Çocuk oyununda kötü karakter canlandırmak tabii ki de kötü bir his” şeklinde konuştu.

‘Şirin Adımlar' müzikalinin Genel Sanat Yönetmeni Bora Kılınç, “Oyuncu kadromuzu ‘Sahne Performansları Fabrikası' oyuncularından oluşturduk. Oyuncularımızın birçoğu konservatuvar öğrencisi ve mezunu. Çok yetenekli bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Atalarımızın da dediği gibi, azı karar çoğu zarar. Biz müzikalimizde teknolojiyi değerli ölçülerde, minimum düzeyde insanların hayatlarını kolaylaştıracak şekilde kullanmalarını öneriyoruz. Gelin beraber şirinlenelim” diye konuştu.