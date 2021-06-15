Şirindere bölgesindeki atıklarla mücadelede sona gelindi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çiğdem Mahallesi Şirindere'de gecekondu, çadır ve barakaları tek tek temizleyen Büyükşehir Belediyesi, bölgeden toplam 4 bin 400 kamyon hafriyat çıkardı. Tamamlanan çalışmalarla bölge sakinleri rahat bir nefes aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde insan sağlığını tehdit eden ve kent estetiğini bozan metruk yapıları bertaraf etmeye devam ediyor. Görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına neden olan metruk yapılara ait atıkları temizleyen Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri son olarak çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan Çiğdem Mahallesi Şirindere Mevkii'nde başlattığı atık temizleme çalışmalarını tamamladı. Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren ortak sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Çiğdem Mahallesi Şirindere Mevkii'nde 4 bin 400 kamyon hafriyat toplandı. Vatandaşlar tarafından gelen talepler ve Kent Estetiği ekiplerinin tespitleri doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, yıllardır halkın sağlığını tehdit eden, kentte görsel kirliliğe neden olan atık ve yıkıntıları da bir bir temizlemeyi sürdürüyor.

Bölge gecekondu, çadır ve barakalardan temizlendi

Şirindere'de de gecekondu, çadır ve barakaların kaldırıldığını ve bölge sakinlerinin rahat bir nefes aldığını belirten Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Çevre felaketine dönüşen çöp ve atıkların biriktiği, kent sağlığını ve kent estetiğini bozan noktaları bertaraf etmeyle ilgili bir faaliyet yürütüyoruz. Genel çalışmalara 1 Ağustos 2020'de Altındağ Uzun Yol ve Hacıbayram'da başlamıştık. İskitler ve Varlık Mahallelerini de temizledik. Çankaya bölgesinde 11 noktada Dikmen, Akpınar, Karapınar, Çaldağı, Mürsel Uluç gibi noktalarda büyük çöp yığınları vardı. Bunları özellikle temizlemeyle ilgili yoğun bir çaba sarfettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Bu konuda Kent Estetiği ekiplerinin özverili bir çalışması oldu. Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığımızın da bize destekleri oldu.”