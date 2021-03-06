Şirindere mevkiindeki atıklarla mücadele devam ediyor

Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Çiğdem Mahallesi Şirindere Mevkiinde bulunan gecekondu, çadır ve barakalar tek tek kaldırılıyor. Bölgede 781 kamyon hafriyat toplanırken, Ağustos ayından itibaren kent genelinde ise toplam 4 bin 805 kamyon hafriyat ve atık toplandı. Görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına da neden olan metruk yapılara ait atıkları temizleyen Büyükşehir Belediyesi, çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan hafriyat ve çöp atıklarını bertaraf ediyor.

Kent genelinde Ağustos ayından itibaren toplam 4 bin 805 kamyon hafriyat toplandı

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin iş birliğiyle, 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren devam eden çalışmalar kapsamında Çiğdem Mahallesi Şirindere Mevkii'nde 175 gecekondu ile 111 baraka ve çadır kaldırılırken, 781 kamyon da hafriyat toplandı. Kent genelinde ise atıkla mücadelesini sürdüren Büyükşehir ekipleri, 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Altındağ ile Çankaya'da 303 gecekondu, 136 baraka ve 62 çadırı bertaraf ederken toplam 4 bin 805 kamyon hafriyat ve atık topladı.

“Toplam 4 bin 805 kamyon hafriyat alımı gerçekleştirdik”

Çevre kirliliğine neden olan alanlarda hafriyat, moloz ve katı atıkların titizlikle toplandığını belirten Kent Estetiği Proje Sorumlusu Aysu Kırmızı, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Halk sağlığını tehdit eden ve uzun zamandır süregelen olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla 21 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Hacıbayram Mahallesi Uzunyol Caddesi'nde başlattığımız atık temizliği çalışmalarımıza Dikmen ve İskitler bölgesiyle devam ettik. Bu bölgelerdeki temizlik çalışmalarımızı başarıyla tamamlayarak toplam 4 bin 805 kamyon hafriyat alımı gerçekleştirdik. Çiğdem Mahallesi Şirindere Mevkiinde atık toplama çalışmalarımızı bitirdikten sonra ekiplerimizin tespit ettiği olumsuzluk içeren bölgelerde uygulamalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”