Şırnak Musatepe Barajında su tutuldu

Şırnak ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Şırnak'ta yapımı tamamlanan Musatepe Barajı'nın su tutma işlemlerine başlandığını müjdeledi.

Şırnak Musatepe Barajında çalışmaların tamamlandığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Şırnak Musatepe Barajında su tutma yapısına ait imalatlar tamamlanarak 8 Eylül 2021 tarihinde saat 12:00 itibariyle derivasyon girişi su tutma kirişleri indirilmek ve tıkaç betonuna başlanmak suretiyle su tutma işlemlerine başlanmıştır “dedi.

Kaya Yıldız şöyle devam etti: "Silindirle Sıkıştırılmış Beton dolgu tipinde olan Şırnak Musatepe Barajı'nın temelden yüksekliği 66 metredir. Baraj, 25,26 milyon m su biriktirme hacmine sahip olacaktır."

Barajda kurulacak 2 MW kurulugüç enerji santrali ile yıllık 6,812 milyon kilowatt saat enerji üretimi sağlanacağı kaydedildi.