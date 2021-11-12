Şırnak taşkın koruma projeleri ile daha güvende

Şırnak'ın İdil ilçesinde Kuru Dere 2. Kısım Taşkın Koruma Projesi tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin her noktasına yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda DSİ'nin Şırnak'ın İdil ilçesine yaptığı Kuru Dere 2. Kısım Taşkın Koruma Projesi'nde sona gelindi. Proje ile İdil'de bin 37 kişinin yaşadığı Aksoy köyünde taşkın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

DSİ olarak Türkiye'nin her noktasında çalıştıklarını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Şırnak ilimizde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra taşkın koruma projelerimizle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şırnak İdil ilçesi Aksoy köyü Kuru Dere 2. Kısım Taşkın Koruma Projesi kapsamında 60 metre çift taraflı taş duvar imalatı, 380 metre betonarme duvar, 400 metre kanalizasyon imalatı, 1 adet menfez imalatıyla birlikte toplamda 440 metre dere ıslahı fiziki olarak yüzde 100 tamamlanıp, geçici kabule hazır hale getirilmiştir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte toplamda bin 37 vatandaşımızın ikamet ettiği Aksoy köyünde taşkın riski azalacaktır” ifadelerini kullandı.