Şırnak'ta “Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan” operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 581 personelin katılımıyla “Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Er Şakir Elkovan” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde “Eren Abluka-5 (Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit) Jandarma Er Şakir Elkovan” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 581 personel ve 37 operasyonel tim görev alıyor.

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Operasyonun ilk gününde, Şırnak ili Gabar Dağı Karageçit bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 26 mağara ve 3 sığınakta; bir adet el bombası, 3 adet obüs mühimmatı, 2 adet EYP, bir adet EYP düzeneği, 2 adet piyade tüfeği şarjörü ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor” ifadelerine yer verildi.