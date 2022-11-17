İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla Şırnak'ta “Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Operasyonu" başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara, sığınak ve barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla Şırnak'ta “Eren Abluka Sonbahar Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu” başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 71 personel, 107 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun başlangıcından bugüne kadar nokta istihbaratına dayalı olarak Şırnak Merkez ilçesi Cudi Dağı kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 6 mağara ve 6 sığınakta 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Glock tabanca, 1 adet otomatik av tüfeği, 6 adet el bombası, 5 adet roket mühimmatı, 926 adet çeşitli çap ve ebatta fişek, 23 adet şarjör, 14 adet EYP anahtarı Alfa Fire, 2 adet EYP ateşleyicisi, 2 adet Toll serisi EYP alıcı düzenek, 6 adet EYP devre kartı, 3 adet EYP ateşleme kumandası, 5 adet el telsizi, 2 adet dürbün, 2 adet EYP yapımında kullanılan elektronik devre kartı, 3 adet telsiz, 5 adet akü, 2 adet tüp, 1 adet güneş paneli, 180 adet çeşitli ebatlarda pil, 20 adet el feneri, 2 adet fotoğraf makinası, 7 adet jelikan bidon, 50 metrekare branda ve sera naylonu, 25 kilogram gıda malzemesi, 445 adet yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen depo, sığınak ve barınaklardaki malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.