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Şırnak'ta eylem hazırlığındaki 1 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak'ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.

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