Sivas Çamlıca Göleti'nde çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sivas'a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Sivas'taki Gürün Çamlıca Göleti'nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çalışmaları devam eden Sivas Gürün Çamlıca Göleti'nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 630 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Gölet ulaşım yolu ve malzeme taşıma yolları tamamlandı. Gövde kazı imalatı, dolusavak kazı imalatı, derivasyon köndüvisi betonarme imalatlarında çalışmalar devam etmektedir” dedi.

Yıldız, temelden yüksekliği 29 metre ve su depolama kapasitesi 108 bin metreküp olan Gürün Çamlıca Göleti'nin tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 156 bin 705 TL katkı sağlamasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.