Sivil toplum kuruluşlarından Taşdelen'e tebrik ziyareti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e kutlama ziyaretleri devam ediyor. Taşdelen, önceki gün makamında yerel örgütler, federasyon ve konfederasyon temsilcilerinin yanı sıra CHP Gençlik Kolları temsilcileri ve milletvekillerini ağırladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, tebrik ziyaretinde bulunan Çorum Hitit Dernekler Federasyonu ve Konfederasyonu Başkanı Cemal Emir, AYDOS Dernekler Federasyonu Başkanı Zafer Kahyaoğlu, CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt, Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, Kavaklıderem Derneği Başkanı İsa Çapanoğlu ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Taşdelen, kent yönetiminde en önemli aktörün sivil toplum örgütleri olduğunu belirterek, “Şeffaf, katılımcı yönetim anlayışının olmazsa olmazı olan yapılarla çalışmalarımızı daha da kenetlenerek sürdüreceğiz” dedi.

Taşdelen ayrıca, kendisini makamında ziyaret ederek kutlayan CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'ya çalışmaları hakkında bilgi verdi.

25 yılın sonunda başarıyı yakalayan gençlerden ziyaret

Gençlik kolları temsilcileriyle birlikte Başkan Taşdelen'i ziyaret ederek seçim başarısından dolayı kutlayan CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt, “25 yılın sonunda başarıyı yakalayan bir ekibin parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz, çok mutluyuz. Bu başarıda sizin de emeğiniz, katkınız çok büyük” dedi.

Seçim sürecinde inançlı, kararlı bir tutum sergileyerek başarıyı yakaladıklarını ifade eden Taşdelen, gençleri kutlayarak, “Belediyelerimizde öyle başarılı çalışmalar gerçekleştireceğiz ki herkese örnek olacak, tüm ülkenin gönlünü kazanıp halkın iktidarını kuracağız” şeklinde konuştu.

Çorum Hitit, Aydos, Elazığ ve Kavaklıderem'den kutlama

Çorum, Ankara, İstanbul, İzmir ve Avrupa'daki federasyonları bir araya getiren Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu ve Konfederasyonu Başkanı Cemal Emir, beraberindeki heyetle birlikte Taşdelen'i ziyaret ederek tebrik etti. Emir, halkı karar alma mekanizmasına katarak şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik örneği sergiledikleri için Taşdelen'e teşekkür ederek, belediye ile ortak çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Taşdelen'i ziyaret ederek kutlayan AYDOS Dernekler Federasyonu Başkanı Kahyaoğlu da, Taşdelen'i seçim başarısından dolayı kutladı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çubuk, Şabanözü, Kalecik ve Sulakyurt bölgelerinden 30'u aşkın derneği bünyesinde barındıran federasyonun düzenlediği pek çok etkinlikte Çankaya Belediyesini yanlarında görmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Kahyaoğlu, Taşdelen'e teşekkür etti.

Ankara Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Çağlar, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile Taşdelen'i ziyaret etti. Önceki dönem çok sayıda projeyi birlikte gerçekleştirerek Ankara'da yaşayan Elazığlılar olarak kent tanıtımında önemli işlere birlikte imza atmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Çağlar, yeni dönemde de başarılarının devamını diledi.

Ankara'nın en eski semt sakini derneklerinden olan Kavaklıderem Derneği yöneticileri de Taşdelen'i ziyaret edenler arasındaydı. Beraberindeki dernek yöneticileri ile Taşdelen'i tebrik eden Kavaklıderem Derneği Başkanı İsa Çapanoğlu, Ankara'ya yeni bir renk ve nefes katması açısından Tunalı Hilmi Caddesi ve çevresinde yeni düzenlemeler için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi ile çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını aktardı.