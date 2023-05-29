HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, “AK Parti listelerinden HÜDA PAR'ı temsilen 4 aday gösterdik ve hepsi seçildiler“ dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur sonucunu parti genel merkezinde değerlendirdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre 28 Mayıs seçimini önde tamamlayan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini kutlayan Yapıcıoğlu, “Seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanımız Allah'a hamdolsun halkımızın desteği ile seçilmiştir“ diye konuştu.

“Şimdi icraat zamanıdır”

Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesinleşmesinden sonra icraata başlanılması gerektiği vurgusunu yaptı.

Yapıcıoğlu, kendilerini eleştirenlere karşı da şu cevabı verdi: “Kendileri gibi düşünmeyenleri düşmanlaştıranların bu sonuçlar üzerinde düşünüp ders çıkarmış olduklarını, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici bir siyasi anlayışla bir yere varılamayacağını görmüş ve anlamış olduklarını umuyoruz”

“Sorunların çözüm adresi Ankara'dır”

Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti listelerinden HÜDA PAR'ı temsilen 4 aday gösterdiklerini ve hepsinin seçildiğini kaydeden Yapıcıoğlu, seçim sonuçlarından herkese çok mesaj çıktığını vurgulayarak, “Sorunların çözüm adresi Ankara'dır. Milletimizin sorunlarının çözüm adresi ne Washington ne Brüksel ne Tel Aviv ne Kandil ne de başka bir yerdir” değerlendirmesinde bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, basın toplantısını soru almadan bitirdi.