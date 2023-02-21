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Siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya getirildi

Siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş’tan Ankara’ya getirildi.

Siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirildi.


Deprem yaşayan Hatay ve Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüşte Cumhurbaşkanlığı uçağına siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu'nun da alınması talimatını verdi.


Siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı heyetini taşıyan uçakla Ankara'ya ulaştı.

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