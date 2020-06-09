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Siyam ikizleri yarın Türkiye'ye dönüyor

Antalya’da sezaryenle dünyaya gelen Derman ve Yiğit isimli siyam ikizleri, Londra’da gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla birbirlerinden ayrılmalarının ardından yarın ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönüyor.

Antalya'da sezaryenle dünyaya gelen Derman ve Yiğit isimli siyam ikizleri, Londra'da gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla birbirlerinden ayrılmalarının ardından yarın ailesiyle birlikte Türkiye'ye dönüyor.


Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de başlarından bitişik şekilde sezaryenle dünyaya gelen Derman ve Yiğit isimli siyam ikizleri, Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de başarılı bir operasyon ile ayrıldı. Derman ve Yiğit isimli siyam ikizlerinin, yarın sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelmesi bekleniyor.

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