Siyasilerden A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Siyasiler 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Siyasiler sosyal medya hesaplarından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, Dünya Kupası Eleme grubunda ikinci sıraya yükselen ‘Bizim Çocukları' gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımında, “Yeni hedeflere doğru, yeni başarılara doğru. Tebrikler ‘Bizim Çocuklar'” ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Salı günü son bir şarkı istiyoruz sizden, son bir şarkı” ifadelerini kullandı.