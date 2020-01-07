Şoför esnafının sorunları bakanlıkta masaya yatırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ı makamında beraberinde TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ile birlikte ziyaret ederek taşımacı ve şoför esnafının yaşadığı sorunları dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sayın bakanımızla yapılan görüşme çok olumlu geçti. Şoför esnafımızın yaşadığı sorunlar kısa sürede giderilecek” dedi.

Taşımacı ve şoför esnafının sorunların görüşmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ı makamında beraberinde TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ile birlikte ziyaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Şoför esnafımızın çözülemeyecek problemi yoktur. İkili ilişkiler ile her zaman sorunlarımızın üstesinden geldik. Sayın Bakanımız Mehmet Cahit Turan'a birinci ağızdan şoför ve nakliyeci esnafımızın sorunlarını aktardık. Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince, sayısal takograf ünitelerindeki verilerin, elektronik ortamda kart verme otoritesine gönderme zorunluluğu 1.1.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Taşımacı esnafımız gerekli hazırlıkları tamamlayamadıkları için süre 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır” diye konuştu.

“U-ETDS sisteminde süre 6 ay uzadı”

Ayrıca, Karayolunda bireysel taşımacılık yapan esnafın 24 saat içerisinde 9 saat çalışma zorunluluğuna makul bir tolerans süresi eklenmesi ve karayollarında yeterli dinlenme alanları oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılmasını da isteyen Bendevi Palandöken, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereğince yetki belgesi sahiplerinin, yük taşımacılığı yaptıkları araç ve taşımasını üstlendikleri eşyalara ilişkin bilgileri, eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek/iletmek zorunluluğunda değişiklik yapılmasına ilişkin yeni düzenleme gerekli çalışmalar yapılarak 6 ay süreyle ertelenmesi yönünde karar alınmıştır” şeklinde konuştu.

“D4 lerde kamera zorunluluğu 1 yıl uzayacak”

Yurtiçi eşya taşımacılığında Ton Km. esasına göre taban fiyat talebinde bulunduklarını ifade eden Palandöken, “Kamyoncu esnafı, akaryakıt, yağ, lastik, yedek parça, bakım ve onarım gibi işletme giderlerini karşılayamaz durumda. Sektörde büyük firmalarla mücadele etmek zorunda kalan esnaf yıkıcı rekabetin altında ezilmekte ve iş hacmi gittikçe küçülen sektörde hakkına düşen payı da alamıyor. Bu nedenle; yurtiçi yolcu taşımacılığında zaman zaman uygulamaya konulan taban fiyat uygulamasına benzer bir uygulamanın yurtiçi eşya taşımacılığında da uygulanarak Ton Km. esasına göre her 6 ayda bir taban fiyat belirlenmesi yönündeki talebimiz Bakanlıkça olumlu karşılandı. şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda 30 gün süreyle kayıt yapabilen ön ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu içişleri Bakanlığı tarafından 1 yıl süreyle ertelendi. D4 yetki belgesi ile yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar içinde iç ve dış kamera ile en az yedi gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulmasına yönelik zorunluluğun 1 yıl süreyle ertelenmesi yönünde talebimiz de değerlendirilerek kısa sürede sonuca varılacaktır” dedi.