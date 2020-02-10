Soğan fire vermeyecek

Polatlı Ticaret Odası ile ortakları tarafından hazırlanan proje sayesinde Türkiye'nin soğan üretiminde önemli bir paya sahip olan ilçemizde geleneksel metodlarla depolanan soğanda zaiyatın önüne geçilmesi planlanıyor. Uzun yıllardan beri gündemde olan soğan işlenmesi ve paketlenmesi ile ilgili tesisin ilçeye kazandırılması ile ilgili proje çalışması Polatlı Ticaret Odası İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çankaya Üniversitesi tarafından hazırlandı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 142.000 TL mali destek bu proje için ilçemize finanse edilecek ve ilçede soğan ile ilgili tesisin ön fizibilite çalışması yapılacak. İlçenin tarım sektörü açısından son derece önem arz eden proje ile ilgili Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Fizibilite çalışmamız kabul edildi

Projenin ilçe açısından önemine dikkat çeken başkan SAKARYA; " Ankara Kalkınma Ajansı 2019 yılı Fizibilite Desteği kapsamında Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çankaya Üniversitesi ortaklığı ile hazırlamış olduğumuz ‘' Polatlı Soğanının İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Bir Tesis Kurulumu İçin Fizibilite Çalışması'' isimli projemiz kabul görmüştür. Türkiye'deki soğan üretiminin büyük bir çoğunluğu Polatlı ilçesinde üretilmektedir. Ülkemiz ve dünya üzerinde birçok bölgeye de ilçemiz tarafından soğan gönderilmektedir. Polatlıdaki birçok çiftçi soğanları depolama hususunda özellikli depolar yerine geleneksel yollarla garaj, bodrum vb. yerlerde muhafaza etmektedir. Dolayısıyla belirli bir sıcaklık/soğukluk ayarına sahip olmayan bu yerlerde soğandaki fire oranı artış göstermektedir. Polatlı'daki çiftçilerin soğanları sistemsel makineler ile paketleyip saklayabileceği bir tesise ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun içinde Ankara Kalkınma Ajansı destekli yürüteceğimiz bu projede böyle bir tesis kurulumu için nelere dikkat edilmeli bu soruların cevabını alacağımız fizibilite raporu ortaya çıkarmış olacağız." dedi.

Tüm çiftçilerimiz ve tacirlerimiz bu rapordan faydalanabilecek

İlçenin menfaatine olabilecek her türlü çalışma için gayret sarf ettiklerini beyan eden Başkan SAKARYA; " Kendi deposunu oluşturmak isteyen bütün çiftçilerimiz bu rapordan faydalanabilecektir. Öncelikli olarak ilçemiz ve beraberinde ülke genelindeki çiftçilerimize önderlik edecek bu çalışmaya Polatlı Ticaret Odası olarak oldukça önem vermekteyiz.6 ay devam edecek proje tamamlandıktan sonraki hedefimiz ise ,ihtiyaç olduğu takdirde tesisin kurulumu için Ankara Kalkınma Ajansı'na yeni bir proje sunacağız. Soğan ilçemizin olmazsa olmazı ve yakın zamanda sembol ürünümüz olacaktır. Tüm çiftçilerimize ve üyelerimiz olan tacirlerimize hayırlı olsun" dedi.

Önümüzdeki günlerde imzalanacak sözleşme ile Ankara Kalkınma Ajansı mali destekli proje hayata geçirilecek.