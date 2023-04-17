Soğanın başkentinden tüketiciye müjde

Normalin üzerinde gezen fiyatlar nedeniyle tartışma konusu olan soğanın en çok yetiştirildiği yerlerden olan Ankara'nın Polatlı ilçesinde üreticiler vatandaşlara fiyatların düşeceği müjdesini verdi. soğan üreticisi Hayri Yürekli, "Adana'da söküm geç başladı. Arada bir boşluk oluştu. Bu yüzden soğan halde de yükseldi. Yağışlar durduğu için 1 hafta sonra 6-7 liraya düşer" dedi.

"Tarlada çalıştıracak zor işçi buluyoruz"

Bu sene geçtiğimiz yıla göre iki kat daha fazla soğanın ekildiğini söyleyen Yürekli, bu yüzden fiyatların düşeceğini belirtirken tarlada hasat yapacak zor işçi bulduklarının altını çizdi. Yürekli şöyle konuştu:

"Ektiğimiz soğanın maliyeti kiloda 5 lira. Geçen sene 3 liraydı, bu sene 5 lirayı bulur. Bu sene ekilen soğan geçen seneye göre iki kat yüksek. Ekili çok olduğu zaman fiyatlar düşüyor. Polatlı'da hasat Ağustos ayında başlıyor. Taban fiyat burada 5 liradan başlar. Çalıştıracak zor işçi buluyoruz. Depremden sonra Suriyeliler gitti. Buranın yerlisi günlük yevmiye 700 ile 800 lira arasında istiyor. Biz Suriyelilere 300 lira veriyorduk. Tarımda Suriyeli işçi olmasa biz tarlada hasat yapamayız."

"Soğan stoklaması yok"

Sosyal medyada yer alan Polatlı'da bir şirketin stokçuluk yaptığı, tonlarca soğan stokladığı iddiasını da yalanlayan Yürekli, "Stoklama yok. Polatlı'da böyle bir firma yok. Şu an soğan 18 lirayken iddia edilen stoktaki soğanların değeri 30 milyon Türk lirası olur. Neden piyasaya bunu sürmek varken çürümeye bıraksınlar ki? Soğan üzerinden siyaset yapmak yanlıştır. Ülkemizde İHA ve SİHA yapılırken neden bunları gündeme getirmiyorsunuz? Böyle yapılarak hem çiftçi hem de esnaf rencide ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Kalan 6 ton stokumuz var"

Polatlı'da kalan son soğanları iyisi ve kötüsüyle ayırdıklarını ve çürümemiş soğanları satacaklarını söyleyen soğan tüccarı Hacı Ömer Altıntaş bu sezonun artık bittiğini, başka da soğan kalmadığını söyledi. Altıntaş, "Elimizde kalan 6 ton soğanımız var. Şimdi işçilik yapıyoruz. Artık soğanın sonu. İyilerle kötüleri ayırıyoruz. İyileri satacağız. Ve bu bitti artık, sezon sonu. Başka da soğanımız yok. Soğan fiyatları Adana'dan mahsulün çıkmasıyla biraz daha düşer. Çiftçi farklı, esnaf farklı. Fiyat çiftçide yükselmedi" diye konuştu.