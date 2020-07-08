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Soğuksu Milli Parkı'nda korkutan yangın

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.


Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda iddialara göre piknik ateşinden yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi ANFA güvenlik görevlileri yaptı. Milli Park Şefliğine iletilen yangın, Kızılcahamam Orman İşletmesi yangın ekibini harekete geçirdi. Ekiplerin de müdahalesi ile yaklaşık 50 metrelik alanda etkili olan yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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