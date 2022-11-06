Soğuksu Milli Parkı'nda masalsı sonbahar manzarası

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yer alan Soğuksu Milli Parkı'nda ortaya çıkan sonbahar manzarası, drone ile görüntülendi. Kızıl, sarı ve yeşil renklerin birbiriyle eşsiz uyumu havadan çekilen görüntülerle masalsı kareler oluşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sorumluluk sahasında olan Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda sonbahar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Milli parkın havadan çekilen görüntüsü sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi. Bin 187 hektar alanda bulunan farklı ağaç türleri sararan ve kızıllaşan yaprakları ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 2,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilk 5 milli parkı içinde yer alıyor. Park içinde tavşan, yaban domuzu, kara akbaba, sincap, kızıl geyik gibi hayvanlar yer alıyor. Park içerisinde en çok karaçam, sarıçam ve kavak ağaçları bulunuyor.