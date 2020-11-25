Sokağa çıkamayan minik Nisan Nur'un çiçeğini öğretmenine vermesine zabıta yardım etti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan ancak Öğretmenler Günü'nde öğretmenine çiçek vermek isteyen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Nisan Nur'un bu isteğine zabıta ekipleri yardımcı oldu.

Beypazarı Kemal Milaslı İlkokulu 3-A sınıfında okuyan Nisan Nur Çınar, Öğretmenler Günü'nde öğretmenine çiçek vermek istedi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan minik Nisan Nur, Beypazarı Belediyesi zabıta ekiplerini telefonla arayarak yardım istedi. Zabıta ekipleri Nisa Nur'un öğretmeni Hatice Güler'in yanına gitmesini sağladı. Zabıta tarafından öğretmeninin evine götürülen Nisan Nur, çiçeğini öğretmeni Hatice Güler'e verdi.