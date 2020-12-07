Sokağa çıkma kısıtlaması temizliğe çevrildi

Hem dezenfekte hem temizlik

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Korona virüsle mücadelemizi her bir mahallemizde yürüttüğümüz detaylı temizlik çalışmalarıyla sürdürüyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek şehrimizi hem temizledik hem de dezenfekte ettik. Muhtarlarımızla koordineli bir şekilde yaptığımız bu çalışmalarımız salgın bitene kadar 51 mahallemizde aralıksız devam edecek” dedi.

50 kişilik ekip kuruldu

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 54 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşların sağlığı için köşe bucak temizlik yaptı. Belediye tarafından kurulan 50 kişilik personel ile birlikte 3 adet yol süpürme aracı sokakların daha sağlıklı ve temiz olması amacıyla sokakları, kaldırımları, işyeri önlerini ve apartman girişlerini deterjanlı suyla yıkadı. Ekipler, sokakların insansız olması dolayısıyla rahat ve detaylı bir çalışma yürüttü.